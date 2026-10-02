Суд в Ростове подтвердил штраф РЖД за мусор и сорняки у путей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал законным штраф ОАО «РЖД» в размере 100 тыс. руб. за ненадлежащее содержание территории вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Как установил суд, компания не обеспечила соблюдение правил городского благоустройства. В частности, вдоль полосы отвода железнодорожных путей и рядом с рощей не проводилась уборка мусора и отходов, в том числе ТКО, деревянных шпал и резиновых покрышек. Кроме того, территорию не очищали от сорной растительности.

Административная инспекция Ростовской области привлекла ОАО «РЖД» к ответственности по статье областного и назначила штраф 100 тыс. руб.

«РЖД» обжаловало постановление. Кировский районный суд оставил решение без изменения, жалобу компании — без удовлетворения.

Константин Соловьев