В Таганроге в развитие центра «IT-куб» вложили 20 млн рублей

В Таганроге за три года работы центра цифрового образования «IT-куб» в его развитие вложили более 20,3 млн руб. из федерального и областного бюджетов. Центр работает на базе школы №39 и предоставляет школьникам бесплатное дополнительное IT-образование. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

«IT-куб» стал первым в городе центром такого формата, созданным в рамках национального проекта «Образование». Сейчас здесь школьники осваивают шесть направлений: программирование на Python и Java, мобильную разработку, робототехнику, системное администрирование и технологии VR/AR.

В первый год работы центра обучение прошли 252 школьника. На 2026-27 учебный год зачислено более 400 учащихся. В городских мероприятиях и хакатонах, организованных центром, участвовали команды из 12 школ Таганрога.

Наталья Белоштейн