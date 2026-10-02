Стоимость реконструкции ливневой канализации в Ростове выросла на 4,7 млрд рублей

Оценка стоимости реконструкции ливневой канализации в бассейне № 1 Ростова-на-Дону увеличилась на 4,7 млрд руб. (6,4%) — до 78,1 млрд руб. Как сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министра ЖКХ Ростовской области Антонину Пшеничную. Ранее, 11 февраля, глава Ростова Александр Скрябин сообщал о начале реконструкции бассейна № 1 с оценкой проекта в 73,4 млрд руб.

В рамках пяти этапов планируется построить два очистных сооружения и две насосные станции, а также проложить 80 км ливневых сетей. Проект должен решить проблему подтоплений Левенцовского жилого района, улиц Малиновского, Доватора и Мадояна. Приоритетным выделен второй этап: он предусматривает строительство локальных очистных сооружений производительностью 48 900 куб. м в сутки, а также строительство и реконструкцию 6,8 км сетей. Работы должны завершиться до 31 декабря 2028 года. Финансирование этого этапа распределено следующим образом: 8,7 млрд руб. — казначейский инфраструктурный кредит, 1,4 млрд руб. — областной бюджет, 992 млн руб. — местный бюджет.

Мария Хоперская