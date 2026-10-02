В Ростове-на-Дону число укрытий от опасности может вырасти почти на 20%

Число подвалов и иных подземных помещений, пригодных для укрытия в Ростове-на-Дону, может вырасти почти на 20% — с 1390 до 1650. По данным управления ГО и ЧС, с которыми ознакомилось издание «Ведомости Юг», власти города рассчитывают на такой результат по итогам проводимой инвентаризации.

К заглубленным помещениям помимо подвалов относятся подземные пешеходные переходы, цокольные этажи и подземные паркинги. Обследование администрации районов Ростова проводят с июня 2026 года. По его итогам в городской перечень включают новые объекты и исключают помещения, не соответствующие минимальным требованиям к укрытиям или находящиеся под домами, признанными аварийными.

После завершения инвентаризации власти рассчитывают учитывать 1200 заглубленных помещений в многоквартирных домах и еще 450 — в зданиях предприятий и организаций. Сейчас из 1390 готовых к приёму людей помещений 1055 находятся под многоквартирными домами, 335 — под зданиями хозяйствующих субъектов.

Общая вместимость действующих помещений составляет 1,76 млн человек — 155% необходимой потребности при численности населения Ростова 1,14 млн. Из общего числа мест около 1,51 млн приходится на помещения под многоквартирными домами, 250 596 — на объекты предприятий и организаций. В 76 образовательных организациях города заглубленные помещения уже оборудованы местами для сидения, обеспечены питьевой водой, маршруты к ним обозначены знаками «Укрытие». На оснащение ещё 125 таких помещений из городского бюджета выделено 26 млн руб. В 2026 году для них планируется приобрести лавочки и выносную тару.

Мария Хоперская