В Батайске суд рассмотрит дело о незаконной организации азартных игр

В Батайске завершили расследование уголовного дела в отношении шести местных жителей, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале 2026 года один из фигурантов создал организованную группу и привлек к работе пятерых соучастников. С февраля по апрель обвиняемые проводили азартные игры в нежилом помещении в Батайске. Для организации игр, как установили правоохранители, использовалось специальное оборудование.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Константин Соловьев