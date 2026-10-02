В трех районах Дона из-за пожароопасности объявили штормовое предупреждение

В трех районах Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

До конца суток 2 октября и в течение суток 3 октября в Ростовской области чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в Орловском, Зимовниковском, Дубовском районах.

При этом, по данным ростовского Гидрометцентра, ночью и утром 2, 3, 4 и 5 октября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,1...-3,0°.

Мария Хоперская