«Экран» взыскал с ТАНТК имени Бериева 47,5 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» (ТАНТК) 47,5 млн руб. в пользу ПАО «Самарский завод «Экран». Из этой суммы 31,76 млн руб. приходится на задолженность за выполненные работы, 15,76 млн руб.— на неустойку. Еще 665,3 тыс. руб. ТАНТК должен возместить в качестве судебных расходов. При этом суд отказался признать поступление средств от головного заказчика условием, освобождающим ТАНТК от обязанности рассчитаться с подрядчиком.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», спор касается контракта от 21 июля 2020 года. «Экран» выполнил предусмотренные договором работы, а стороны подписали акт сдачи-приемки. Согласно материалам дела, окончательный расчет составил 31,76 млн руб. Однако ТАНТК его не произвел. В ответ на претензию завода предприятие сообщило, что оплатит задолженность после получения денег от головного заказчика.

ТАНТК также ссылался на то, что после утверждения сторонами фиксированной цены контракта в мае 2023 года «Экран» не выставил новый счет на окончательный расчет. Кроме того, ответчик заявил о пропуске заводом срока исковой давности и оспорил расчет неустойки.

Суд эти аргументы не принял. В решении отмечается, что акт выполненных работ был подписан без замечаний, а доказательств невыполнения работ или их несоответствия требованиям ТАНТК не представил. Довод о нарушении сроков выполнения работ также был отклонен: дополнительным соглашением стороны установили срок окончания работ на первый квартал 2022 года.

Требования о неустойке суд удовлетворил частично. Завод просил взыскать 21,01 млн руб. за период с 6 июня 2022 года по 11 марта 2026 года. Суд применил срок исковой давности к части этого требования и начислил неустойку с 14 апреля 2023 года. Ее размер составил 15,76 млн руб. исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в 14%, действовавшей на дату вынесения решения.

Неустойка продолжит начисляться на сумму основного долга с 12 марта 2026 года до фактической оплаты с применением 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день оплаты.

Наталья Белоштейн