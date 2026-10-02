Бизнес в Ростовской области увеличил закупки сетевого оборудования на 22%

Количество коммерческих тендеров на закупку сетевого оборудования в Ростовской области за январь — август 2026 года увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», драйвером роста стали участившиеся перебои в работе мобильного интернета.

Как пояснила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына, увеличение числа перебоев и ограничений связи стимулирует компании второй год подряд инвестировать в организацию резервных проводных и спутниковых каналов. В основном тендеры для обеспечения стабильного подключения проводят торговые, агропромышленные, производственные, транспортные, металлургические и горнодобывающие предприятия.

Лидером по динамике спроса стало оборудование для спутникового интернета — рост на 25,1%. Также компании активно закупали Wi-Fi-роутеры (+21,2%) и коммутаторы (+19,4%). В целом по ЮФО Ростовская область заняла второе место по числу закупок сетевого оборудования, уступив Краснодарскому краю: на регион пришлось 29,7% всех профильных тендеров, на Кубань — 48,8%. Замыкает тройку лидеров Республика Крым (15,7%).

По данным «Контур.Закупки», в корпоративном сегменте (223-ФЗ) количество процедур на закупку Wi-Fi-оборудования на юге России за январь — август 2026 года выросло на 58,6% — с 29 до 46. При этом сумма контрактов сократилась на 46,2% (с 193,8 до 104,3 млн руб.), а средняя начальная максимальная цена (НМЦ) снизилась на 66% — с 6,7 млн до 2,3 млн руб.

В госзакупках (44-ФЗ) наблюдается обратная динамика: число процедур сократилось на 17,7% — со 130 до 107, тогда как сумма выросла на 23% (со 118,3 до 145,6 млн руб.), а средняя НМЦ увеличилась на 49,5% — с 910,2 тыс. до 1,4 млн руб. В закупках малого объёма (ЗМО) при росте числа процедур на 3,6% сумма сократилась на 26,8% — с 18,9 до 13,9 млн руб.

Мария Хоперская