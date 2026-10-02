В Ростове-на-Дону объявили закупку бронезащиты для сотрудников ПСС

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону объявило закупку 20 бронежилетов и 20 бронешлемов для городской поисково-спасательной службы. Предельная стоимость контракта — 2,3 млн руб. из городского бюджета.

Согласно техническому заданию, бронежилеты должны обеспечивать защиту туловища от огнестрельного и холодного оружия, а также от осколков. Изделия предполагаются универсальными по способу ношения — под одеждой или поверх неё, с регулировкой по росту и комплекции, весом не более 5 кг, синего либо черного цвета. На спине предусматривается съёмный шеврон с надписью «Поисково-спасательная служба г. Ростова-на-Дону».

Бронешлемы весом не более 3 кг должны закрывать голову, уши и виски, обеспечивая защиту от пуль и осколков. В комплект входят синие тканевые чехлы и боковые крепления для шевронов.

Начальная цена единицы продукции составляет 77,4 тыс. руб. за бронежилет и 38,2 тыс. руб. за бронешлем. Приём заявок продлится до 8 октября. Поставщик обязан поставить экипировку в течение месяца после подписания контракта.

Мария Хоперская