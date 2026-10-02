Запуск Новочеркасского мусороперерабатывающего комплекса отложили до января 2029 года

Новочеркасский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) планируется ввести в промышленную эксплуатацию в январе 2029 года. Как сообщило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министра ЖКХ Ростовской области Антонину Пшеничную, запуск станет возможен только после получения всех требуемых разрешений и утверждения тарифа.

Планы по реализации проекта корректировались неоднократно. Изначально комплекс предполагалось ввести в эксплуатацию до конца 2023 года, впоследствии запуск перенесли на 2026-й.

В состав МЭОК войдет мусоросортировочный комплекс мощностью до 300 тыс. т отходов в год. Кроме того, на площадке разместятся мощности для утилизации твёрдых коммунальных отходов (около 126 тыс. т) и их размещения (примерно 148 тыс. т). Участок под строительство уже оформлен, подготовительные работы начались в конце августа 2026 года.

Согласно отчету министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года, начало строительства Новочеркасского МЭОК сдвинуто на конец 2027 года. В ведомстве отмечают, что это создает «риск недостижения мероприятий» регионального проекта «Экономика замкнутого цикла» в этом году.

Мария Хоперская