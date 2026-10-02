Петербургская «Семаргл» готова стать партнером проекта роботизированного склада на Дону

Компания «Семаргл» из Санкт-Петербурга готова выступить технологическим партнером проекта роботизированного логистического центра класса А+ в Ростовской области. Как сообщили «Эксперту Юг» в компании, «Семаргл» выступила инициатором проекта и планирует обеспечить проектирование, производство и интеграцию оборудования российских производителей. Компания уже провела исследование рынка и определила возможные площадки для размещения мультифункциональных логистических платформ.

В «Семаргле» отмечают дефицит складских площадей и кадров, высокую загрузку транспортных магистралей и необходимость повышения производительности складских операций. При этом реализация проекта осложняется высоким объемом затрат на автоматизацию и ограниченными возможностями региональных бюджетов по финансированию крупных инвестпроектов. Для определения источников финансирования компания направила в правительство РФ предложения по расширению использования российского оборудования и мерам поддержки со стороны Минпромторга.

ООО «Семаргл» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2009 году и специализируется на производстве подъемно-транспортного оборудования. По данным Seldon.Basis, в 2025 году выручка компании выросла примерно на 25%, до 106,34 млн руб., чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза, до 541 тыс. руб. Генеральный директор — Андрей Егоров.

Вячеслав Рыжков