На Дону с начала года выявили 189 нарушений при применении пестицидов

В Ростовской области с начала 2026 года выявили 189 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

По данным ведомства, в начале сентября юридическое лицо при выращивании подсолнечника применило пестицид «Ронилан» в дозировке 1,2 л на гектар. При этом действующий реестр разрешенных к применению пестицидов устанавливает для этой культуры дозировку от 0,75 до 1 л на гектар.

В Россельхознадзоре отметили, что нарушение регламента применения препаратов может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье человека. По этому факту предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложили принять меры для их соблюдения.

Всего с начала года хозяйствующим субъектам Ростовской области, нарушившим регламенты применения пестицидов и агрохимикатов, объявлено 189 таких предостережений.

Константин Соловьев