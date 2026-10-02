Жителя Таганрога осудили на условный срок за хранение АКС с патронами

В Таганроге вступил в силу приговор местному жителю, осужденному за незаконное приобретение и хранение автомата Калашникова и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Как установил суд, мужчина приобрел автомат АКС-74 и 293 патрона к нему на участке местности между Мелитополем Запорожской области и селом Чонгар Херсонской области. Все боеприпасы были пригодны для стрельбы.

Оружие и патроны фигурант хранил по месту жительства. В суде он полностью признал вину.

Таганрогский городской суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Константин Соловьев