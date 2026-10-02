Ученые предложили три проекта для адаптации Приазовья к обмелению Дона

Систему природопользования Приазовья необходимо адаптировать к изменениям климата, в том числе к обмелению и маловодью Дона. Для решения этих задач ученые предложили три проекта, предусматривающих разработку гидрологической модели на основе искусственного интеллекта, восстановление лесополос и подготовку стратегии адаптации сельского хозяйства. Об этом ТАСС сообщил доктор географических наук, исполняющий обязанности директора Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Роман Горбунов.

По его словам, представители правительств российских регионов поставили перед молодыми учеными задачи, связанные с маловодностью Дона и обеспечением водой всего Приазовья. Для их решения специалисты института разработали три направления работы.

Первый проект предполагает создание гидрологической модели, которая позволит на основе искусственного интеллекта вырабатывать управленческие решения для адаптации природопользования к изменяющимся условиям.

Второе направление связано с восстановлением лесополос. При этом ученые предлагают решить нормативно-правовые вопросы, связанные с их содержанием и управлением. Как отметил Горбунов, в настоящее время не урегулирован вопрос о том, кто и каким образом должен заниматься этим направлением.

Третий проект предусматривает разработку стратегии адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

Горбунов отметил, что для решения проблем Приазовья необходимо взаимодействие науки, органов государственной власти и бизнеса. По его словам, природопользование региона должно адаптироваться к происходящим изменениям, в частности к маловодью Дона.

Проекты обсуждаются в рамках VI Конгресса молодых ученых, мероприятия-спутники которого в 2026 году проходят в трех российских регионах, в том числе в Ростовской области. Базовой площадкой в Ростове-на-Дону стал Донской государственный технический университет. В течение трех дней более 100 исследователей, экспертов, представителей вузов и научных организаций разрабатывают практические предложения для устойчивого развития Приазовья.

Мария Удовик