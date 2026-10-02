В Ростовской области за сутки уничтожили более 110 беспилотников

За сутки в Ростовской области средства ПВО уничтожили более 110 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, отражение воздушной атаки продолжается. Беспилотники были уничтожены в Каменске-Шахтинском и девяти районах области: Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Советском (сельском), Тарасовском, Усть-Донецком, Чертковском, Шолоховском и Боковском.

В Чертковском районе после падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. По словам господина Слюсаря, пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

В Шолоховском районе ликвидировали лесной пожар, возникший в результате падения БПЛА. Пострадавших также нет.

Губернатор отметил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Наталья Белоштейн