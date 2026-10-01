Главные новости за 1 октября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Прокуратура вернула на дополнительное расследование уголовное дело о махинациях при реконструкции Петровской набережной в Воронеже. По данным «Ъ-Черноземье», причиной стали выявленные замечания к материалам следствия. Обвиняемыми по делу проходят четыре человека — бывший руководитель управления строительной политики мэрии Евгений Шишкин, экс-глава дирекции единого госзаказчика Александр Ким, владелец ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко и отстраненный от должности замминистра строительства Воронежской области Виталий Жебин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министерство тарифного регулированияутвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В Воронеже с 3 октября поездка при оплате картой будет стоить 43 руб., наличными — 46 руб.

В Бобровском районе Воронежской области открылся новый корпус Хреновской школы наездников (единственное в России учебное учреждение, в котором готовят тренеров-наездников) при местном конном заводе. В церемонии открытия приняли участие зампред Госдумы Алексей Гордеев, замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова и основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр. Открытие корпуса приурочено к празднованию 250-летия Хреновского конезавода и выведения орловской рысистой породы лошадей.

Более 300 млн руб. из федерального бюджета направят Белгородской области на закупку медицинского оборудования и четырех бронированных автомобилей скорой помощи. Необходимость такой техники в регионе связана с работой медиков в условиях обстрелов и атак беспилотников.

В отношении директора ООО «Благоустройство» Николая Логвинова правоохранительными органами возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), сообщил сегодня губернатор Курской области Александр Хинштейн. Дело связано с незаконной приватизацией предприятия. Глава региона также рассказал, что «у ряда фигурантов, включая экс-главу Курска Игоря Куцака, проведены обыски».

Прокуратура Липецкой области направила в Советский райсуд Липецка иск об обращении в доход государства имущества Романа Ченцова и членов его семьи. Предварительное заседание назначено на 20 октября. Помимо господина Ченцова ответчиками выступают Евгения и Людмила Ченцовы, Иван Мочалов и липецкий горсовет. Роман Ченцов не смог поговорить с «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость.

Октябрьский районный суд Тамбова рассмотрит уголовное дело о хищении более 230 млн рублей при капитальном ремонте участка автодороги. Подсудимый — 53-летний руководитель подрядной организации, сообщили в прокуратуре Тамбовской области. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о генеральном директоре банкротящейся дорожной компании ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2) Романе Зудине.

Денис Данилов