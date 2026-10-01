Уголовное дело возбудили в отношении директора курского ООО «Благоустройство»

В отношении директора ООО «Благоустройство» Николая Логвинова «и иных лиц» правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом 1 октября рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Также он сообщил, что «у ряда фигурантов, включая экс-главу Курска Игоря Куцака, проведены обыски».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Речь идет о преступных схемах, позволивших незаконно, за бесценок, приватизировать ООО «Благоустройство», которое занималось уборкой Курска. Ранее по иску прокурора области суд уже признал эти действия незаконными и вернул все акции предприятия в муниципальную собственность»,— пояснил господин Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце июня, суд согласился, что в 2023 году «Благоустройство» незаконно было передано по заниженной цене в пользу местного ООО «Автотранссервис». Александр Хинштейн отмечал, что это одна из трех компаний, между которыми «на протяжении многих лет были разделены все контракты» на уборку и содержание города. Руководство мэрии передало 49% «Благоустройства» в 2023 году «Автотранссервису» за 55,8 млн руб. При этом чистая прибыль компании в том же году составляла 85 млн руб., а в 2024-м — уже 98 млн руб. По словам господина Хинштейна, торги были «искусственно ограничены, а оценка кратно занижена». В итоге суд взыскал с «Автотранссервиса» стоимость 49% доли «Благоустройства» в размере 155,9 млн руб., а также 4,2 млн руб. неосновательного обогащения. Договор купли-продажи этой доли был признан ничтожным.

По информации главы региона, чтобы занизить стоимость активов предприятия, директор «Благоустройства» распорядился искусственно увеличить кредиторскую задолженность не менее чем на 28,4 млн руб. В состав «кредиторки», по сведениям господина Хинштейна, были включены несуществующие расходы.

«Правительство Курской области намерено самым активным образом сотрудничать со следствием в целях наведения порядка и изобличения коррупционеров, долгие годы наживавшихся на курянах. Как уже не раз отмечал, уборкой и содержанием Курска должны заниматься не прикормленные коммерсанты, а муниципальное предприятие, возвращенное в казну благодаря принципиальной позиции правоохранительных, надзорных и судебных органов»,— подчеркнул губернатор.

В мае «Ъ-Черноземье» также писал, что соответчиками по иску о возврате ООО «Благоустройство» в муниципальную собственность стали экс-мэр Игорь Куцак и комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии облцентра, а также ряд физических и юридических лиц.

Денис Данилов