В Воронежской области открыли корпус Хреновской школы наездников

В Бобровском районе Воронежской области открылся новый корпус Хреновской школы наездников (единственное в России учебное учреждение, в котором готовят тренеров-наездников) при местном конном заводе. В церемонии открытия приняли участие зампред Госдумы Алексей Гордеев, замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова и основатель ГК «Эконива» Штефан Дюрр. На мероприятии также присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники открытия корпуса Хреновской школы наездников в Бобровском районе Воронежской области. Слева направо: спикер облдумы Юрий Матузов, замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, зампред облправительства Олег Мосолов, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и директор школы Юлия Сушкова Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Открытие корпуса Хреновской школы наездников в Бобровском районе Воронежской области Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Открытие корпуса Хреновской школы наездников в Бобровском районе Воронежской области Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Участники открытия корпуса Хреновской школы наездников в Бобровском районе Воронежской области. Слева направо: спикер облдумы Юрий Матузов, замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, зампред облправительства Олег Мосолов, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и директор школы Юлия Сушкова Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Открытие корпуса Хреновской школы наездников в Бобровском районе Воронежской области Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Открытие корпуса Хреновской школы наездников в Бобровском районе Воронежской области Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Открытие корпуса школы было приурочено к празднованию 250-летия Хреновского конезавода и выведения орловской рысистой породы лошадей. Власти Бобровского района также подписали соглашения о сотрудничестве с АО «Хреновской конный завод» и агрохолдингом «Продимекс» (управляет конезаводом). Их детали не раскрывались.

Глава Бобровского района Анатолий Балбеков в ходе экскурсии по конезаводу пояснил, что половину средств на открытие корпуса школы наездников выделил Штефан Дюрр, а другую половину — облправительство. Объем инвестиций господин Балбеков не раскрыл. Он также отметил, что господин Дюрр недавно обзавелся собственной лошадью, с чем и связан его интерес к конезаводу.

Школа наездников при Хреновском конезаводе была основана в 1881 году графом Илларионом Воронцовым-Дашковым, когда тот занимал должность главного управляющего коннозаводством Российской империи. Всего за время существования школы из нее выпустились более 9 тыс. наездников

В мае воронежское ООО «Дон-строй» Владимира Калинина получило подряд на шестой этап капитального ремонта Хреновской школы наездников за 104 млн руб. Начальная цена контракта составляла 104,7 млн руб. Завершить весь объем работ требовалось до 1 августа 2027 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», племенное коневодство «Продимекс» расположено на Хреновском племенном конезаводе, находящемся в управлении холдинга. Сейчас оно включает 307 голов лошадей, в том числе орловской породы.

В 2019 году «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Хреновскую школу наездников хотят передать Минсельхозу.

Подробнее об этом — в материале Ъ-Черноземье.

Егор Якимов