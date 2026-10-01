На Дону суд признал банкротом строительный концерн из-за долга в 116 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал несостоятельным (банкротом) ООО «Концерн-Строй» и открыл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Соответствующее решение принято по итогам рассмотрения отчета временного управляющего.

В реестр требований кредиторов включены обязательства компании на общую сумму 116,95 млн рублей. Согласно материалам дела, процедура наблюдения была введена в отношении «Концерн-Строй» в июне 2026 года. Временным управляющим был утвержден Дмитрий Митрякович.

Как следует из решения суда, временный управляющий не явился на заседание, направив документы через электронную систему «Мой Арбитр». В его отчете зафиксировано, что первое собрание кредиторов, состоявшееся 8 сентября 2026 года, признано правомочным (на нем присутствовали кредиторы, обладающие 73,87% голосов). Собрание приняло решение ходатайствовать перед судом о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Концерн-Строй» зарегистрировано в 2019 году в г. Ростов-на-Дону. Основной вид деятельности — работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Учредитель — Дмитрий Лукин. Выручка предприятия за 2025 год — 189,91 млн рублей, прибыль — 1 млн рублей.

Суд установил, что компания обладает признаками банкротства, предусмотренными статьей 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так как не исполняла свои денежные обязательства более трех месяцев. «Каких-либо оснований для введения иной (реабилитирующей) процедуры не имеется», — отмечается в решении.

Конкурсным управляющим утвержден Дмитрий Митрякович, член саморегулируемой организации Ассоциация «Меркурий». Руководитель должника обязан в трехдневный срок передать управляющему всю бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы и материальные ценности. Судебные расходы по уплате госпошлины в размере 100 000 рублей включены в реестр требований кредиторов.

Конкурсное производство открыто сроком до 29 марта 2027 года. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца. Суд также указал, что введение конкурсного производства не препятствует возможному переходу к иным процедурам банкротства в будущем, а также рассмотрению заявлений об оспаривании сделок должника.

Тат Гаспарян