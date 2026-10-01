Бастрыкин затребовал доклад после внезапной смерти пациента в Ставрополе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке после публикаций о смерти 79-летнего пациента в Ставрополе. Родственники утверждают, что после плановой операции пенсионеру стало хуже, а при выдаче тела обнаружили отсутствие ноги. Эти обстоятельства сейчас проверяют следственные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По предварительным данным, пенсионера 23 сентября госпитализировали в одно из медицинских учреждений Ставрополя для плановой замены тазобедренного сустава. После операции он, по словам родственников, чувствовал себя нормально, однако через несколько дней его перевели в реанимацию, а затем подключили к ИВЛ. Вскоре семье сообщили о смерти.

Как утверждают родственники, сначала им сообщили, что причиной смерти стали тромбы, тогда как в заключении причиной указан сепсис. При получении тела семья также обнаружила, что у умершего отсутствует нога. По данным СМИ, родственникам не сообщали об ампутации и не предоставили акт об утилизации биоматериала.

Следственное управление СК России по Ставропольскому краю проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Александру Перепелицыну доложить о ходе проверки и результатах рассмотрения доводов публикации.

Проверку обстоятельств смерти также проводит прокуратура, а региональный Минздрав начал проверку внутри медицинского учреждения. Официальных выводов о причинах смерти пациента, обстоятельствах исчезновения конечности или наличии в действиях медработников состава преступления пока нет.

Валерий Климов