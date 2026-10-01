В Дагестане средние зарплаты работников водного транспорта выросли до 175 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в Дагестане в июле 2026 года составила 53,2 тыс. рублей, увеличившись на 5,7 тыс. рублей, или 12,1%, по сравнению с июлем прошлого года. По сравнению с июнем показатель снизился на 16%. Об этом говорится в данных Дагестанстата от 30 сентября 2026 года, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый высокий уровень оплаты труда среди представленных в статистике видов деятельности зафиксирован в водном транспорте — 175,5 тыс. рублей в месяц. Далее идут железнодорожные грузовые перевозки — 99,3 тыс. рублей, производство напитков — 96,4 тыс. рублей, финансовая и страховая деятельность — 95 тыс. рублей, государственное управление и обеспечение военной безопасности — 91,9 тыс. рублей и производство кокса и нефтепродуктов — 90,1 тыс. рублей.

В промышленности средняя зарплата составила 73 тыс. рублей, увеличившись за год на 11,8%. В обрабатывающих производствах показатель достиг 70,5 тыс. рублей, прибавив 23,9%. В производстве напитков средняя зарплата выросла на 32,5%, до 96,4 тыс. рублей, в производстве пищевых продуктов — на 58,7%, до 38,4 тыс. рублей.

В производстве кокса и нефтепродуктов средняя зарплата достигла 90,1 тыс. рублей, увеличившись на 21,6%. В производстве готовых металлических изделий она составила 74,3 тыс. рублей (+35,8%), компьютеров, электронных и оптических изделий — 71,6 тыс. рублей (+17,3%).

В строительстве средняя начисленная зарплата составила 58,2 тыс. рублей (+15,8%), в торговле — 46,4 тыс. рублей (+9,2%), в гостиницах и предприятиях общественного питания — 48 тыс. рублей (+23,6%). В транспортировке и хранении показатель достиг 69,9 тыс. рублей, увеличившись на 1,4%; в автомобильном грузовом транспорте и услугах по перевозкам — 67,7 тыс. рублей.

За январь—июль средняя начисленная зарплата в республике составила 54,6 тыс. рублей, что на 13,1% выше уровня аналогичного периода 2025 года. В строительстве за семь месяцев она достигла 53 тыс. рублей (+16,9%), в гостиницах и общепите — 43 тыс. рублей (+27,4%), в промышленности — 67,8 тыс. рублей (+17,5%).

В отдельных сферах в июле зарплата снизилась относительно июня: в образовании — на 50,5%, в операциях с недвижимостью — на 13,5%, в административной деятельности — на 4,6%, в профессиональной, научной и технической — на 2,2%.

Валерий Климов