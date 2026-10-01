Госэкспертиза одобрила проект ремонта здания церковного попечительства в Ростове

Государственная экспертиза одобрила проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание церковного попечительства о бедных армянах Нахичевани-на-Дону». Соответствующее заключение размещено на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Весной 2025 года стоимость проекта реставрации оценивалась в 9,6 млн руб. Подрядчику, в частности, предстояло провести работы по инженерным изысканиям. Заказчиком выступила «Ростовская-на-Дону школа-интернат музыкантских воспитанников».

Церковное попечительство было учреждено 27 октября 1889 года при Нахичеванской армяно-григорианской соборной церкви для попечения о бедных армянах. Общество располагало недвижимым имуществом, от которого получало прибыль до 20 тыс. руб. в год. Организация оказывала помощь нуждающимся за счёт пожертвований состоятельных купцов и предпринимателей.

Мария Хоперская