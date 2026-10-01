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И.о. руководителя больницы имени Семашко в Ростове стал Алексей Лагутин

Исполняющим обязанности главного врача Центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону назначен Алексей Лагутин. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения 30 сентября.

Фото: ЦГБ Семашко Ростов-на-Дону

Фото: ЦГБ Семашко Ростов-на-Дону

Ранее Лагутин занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи. На сайте больницы он уже указан в качестве и.о. главврача.

Предыдущий руководитель Дмитрий Сизякин покинул пост после избрания в Государственную Думу IX созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151.

Мария Хоперская

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