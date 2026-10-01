И.о. руководителя больницы имени Семашко в Ростове стал Алексей Лагутин
Исполняющим обязанности главного врача Центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону назначен Алексей Лагутин. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения 30 сентября.
Фото: ЦГБ Семашко Ростов-на-Дону
Ранее Лагутин занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи. На сайте больницы он уже указан в качестве и.о. главврача.
Предыдущий руководитель Дмитрий Сизякин покинул пост после избрания в Государственную Думу IX созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151.