И.о. руководителя больницы имени Семашко в Ростове стал Алексей Лагутин

Исполняющим обязанности главного врача Центральной городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону назначен Алексей Лагутин. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦГБ Семашко Ростов-на-Дону Фото: ЦГБ Семашко Ростов-на-Дону

Ранее Лагутин занимал должность заместителя главного врача по хирургической помощи. На сайте больницы он уже указан в качестве и.о. главврача.

Предыдущий руководитель Дмитрий Сизякин покинул пост после избрания в Государственную Думу IX созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 151.

Мария Хоперская