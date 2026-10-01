На Дону правоохранители устанавливают причины смерти бывшего следователя СК

Бывший начальник второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Евгений Черноскутов найден мертвым в своей квартире. Причины его смерти устанавливаются, сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах.

Евгений Черноскутов найден мертвым в своей квартире. Бывший следователь находился под домашним арестом. «В июне в отношении него было возбуждено дело по ч.2 ст.303 (фальсификация доказательств), в августе — еще одно по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки)»,— рассказал источник.

По данным сайта 161.ru, специалисты при исследовании тела обнаружили «сломанные ребра, две борозды на шее», назначены экспертизы для установления причин смерти.

Мария Иванова