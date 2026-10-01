Регенерация улицы Пушкинской в Ростове-на-Дону пройдет в три этапа

Проект комплексной регенерации пешеходно-рекреационной зоны улицы Пушкинской в Ростове-на-Дону будет реализован в три стадии. Как сообщила пресс-служба администрации города в ответ на запрос «Эксперт Юг», этапы включают разработку концепции (озеленение, зонирование и установка малых архитектурных форм под надзором экспертного совета), подготовку проектно-сметной документации и непосредственно строительные работы.

Проектирование ведется на основании договорных обязательств между ООО «Сибирская Лаборатория Урбанистики» и фондом содействия социально-культурному развитию «Город». Финансирование работ полностью обеспечивает инвестор — фонд «Город». Проект предполагает интеграцию новых рекреационных пространств в сложившуюся городскую ткань. Ключевой приоритет разработчиков — сохранение архитектурной аутентичности улицы, её историко-культурного наследия и приумножение существующего озеленения.

В администрации Кировского района уточнили, что при разработке проекта особое внимание уделено комфорту пешеходов, замене старого покрытия и безопасности горожан. В границы проектирования дополнительно включён отрезок от переулка Газетного до проспекта Театрального. Ожидается, что после реконструкции улица станет не только удобнее для прогулок, но и привлекательнее для туристов.

Мария Хоперская