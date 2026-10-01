На Дону предприниматель подозревается в мошенничестве на 9,8 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего индивидуального предпринимателя, занимавшегося строительством жилых и нежилых зданий. Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с февраля 2022 года по февраль 2024 года фигурант путём обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства своей знакомой под предлогом получения займа и строительства для неё индивидуального жилого дома. В совокупности женщина передала предпринимателю более 9,8 млн руб. Взятые на себя обязательства подозреваемый не исполнил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Фигурант задержан при силовой поддержке СОБР «Вега» управления Росгвардии по Ростовской области, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УУР ГУ МВД России по Ростовской области. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Мария Хоперская