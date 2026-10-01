Бывший глава Волгодонска Юрий Мариненко не смог оспорить приговор о мошенничестве

Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему главе Волгодонска Юрию Мариненко, признанному виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения в особо крупном размере). Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Господин Мариненко приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб. Кроме того, ему запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов сроком на три года, он также лишен всех ведомственных наград.

По данным следствия, в мае 2016 года, занимая должность начальника МУ МВД «Волгодонское», Мариненко предоставил местным властям заведомо ложные сведения о том, что он и члены его семьи являются малоимущими, с целью получения жилья. В сентябре того же года он заключил договор социального найма, в результате которого жилое помещение площадью 63,8 кв. м с кадастровой стоимостью свыше 2,5 млн руб. было исключено из муниципального жилищного фонда и передано ему в бессрочное пользование.

Бывший глава администрации Волгодонска был задержан в декабре 2025 года. В августе 2026 года суд признал его виновным.

Мария Хоперская