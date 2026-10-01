На Дону за неделю из продуктов больше всего подорожали яйца

Средняя цена яиц в Ростовской области за неделю выросла на 1,7% — с 90,87 до 92,42 рубля за десять штук. Это максимальный рост среди представленных в мониторинге продовольственных товаров. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата на 28 сентября, сопоставленные с показателями на 21 сентября 2026 года, проанализированные «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Следом по темпам роста оказались шлифованный рис и гречневая крупа — примерно по 1,3%. Средняя цена риса увеличилась с 80,87 до 81,95 рубля за кг, гречки — с 79,82 до 80,84 рубля.

Охлажденные и мороженые куры подорожали примерно на 1% — с 265,07 до 267,71 рубля за кг. Цена говядины увеличилась на 0,6%, до 731,18 рубля за кг, свинины — на 0,1%, до 440,09 рубля. Мороженая неразделанная рыба стала дороже примерно на 0,1%, до 362,71 рубля за кг.

Из молочных продуктов наиболее заметно выросли цены на творог и сыр. Творог подорожал примерно на 0,5%, до 460,22 рубля за кг, твердые, полутвердые и мягкие сыры — также примерно на 0,5%, до 908,96 рубля. Средняя цена сметаны практически не изменилась и составила 356,33 рубля за кг.

Подорожали также хлеб и мука. Пшеничная мука стала дороже примерно на 0,7% — до 53,77 рубля за кг, хлеб из пшеничной муки различных сортов — примерно на 0,2%, до 113,97 рубля. Цена хлеба из ржаной муки, напротив, снизилась на 0,2%, до 96,14 рубля за кг.

Одновременно ряд продуктов подешевел. Наиболее заметно снизилась средняя цена яблок — на 2,9%, с 123,02 до 119,51 рубля за кг. Лук подешевел примерно на 1,5%, до 54,15 рубля, сахар — на 1,3%, до 82,71 рубля. Морковь стала дешевле примерно на 0,9%, до 50,30 рубля за кг, пшено — на 0,8%, до 54,57 рубля.

Цена сливочного масла снизилась примерно на 0,1% — до 1029,88 рубля за кг. Подешевели также вермишель — примерно на 0,3%, до 115,31 рубля, и картофель — примерно на 0,2%, до 53,89 рубля.

В непродовольственном сегменте наиболее заметным было снижение цены детского спортивного костюма — на 4,5%, до 3384,34 рубля. Мужская майка-футболка подешевела на 3,7%, до 673,05 рубля, детская футболка — на 1,9%, до 608,62 рубля.

При этом отдельные товары этой категории, напротив, подорожали. Хозяйственное мыло стало дороже примерно на 0,5%, стиральный порошок — на 1,4%, туалетное мыло — на 0,7%. Шампунь подорожал примерно на 2%, до 232,44 рубля за 250 мл.

Стоимость проезда в городском автобусе, а также представленных в мониторинге коммунальных услуг — холодного и горячего водоснабжения, водоотведения — за неделю не изменилась.

Валерий Климов