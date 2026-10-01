«СКА Ростов-на-Дону» подписал контракт с Заурбеком Плиевым

Медийный футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» объявил о подписании 35-летнего защитника Заурбека Плиева. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заурбек Плиев является воспитанником московского «Динамо». В профессиональной карьере он выступал за «Аланию», казахстанский «Кайрат», московское «Динамо», «Уфу», «Родину» и другие клубы. На профуровне защитник провел 376 матчей. На его счету 11 голов и 14 результативных передач.

В Российской Премьер-лиге Плиев сыграл 97 матчей и сделал четыре голевые передачи.

Константин Соловьев