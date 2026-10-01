В Ростовской области 1 октября завершился купальный сезон

С 1 октября в Ростовской области официально завершен купальный сезон. Оборудованные пляжи, предназначенные для безопасного отдыха у воды, прекратили работу. В крупных городах и районах, включая Ростов-на-Дону, были организованы специально подготовленные места для купания.

Как следует из данных региональных властей, не все жители предпочли воспользоваться оборудованными пляжами. За три месяца купального сезона в области произошло более 30 несчастных случаев, повлекших гибель людей. Все трагедии зафиксированы на необорудованных местах для купания.

Благодаря мягкому климату купальный сезон в Ростовской области продлился дольше обычного и завершился лишь в октябре.

Мария Хоперская