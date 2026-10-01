Главные новости к утру 1 октября

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании боевого командования по развитию автономного оружия. Военное ведомство должно будет заниматься вопросами развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что от катастрофы пассажирский самолет Flydubai спас израильский сантехник, никогда прежде не управлявший воздушным судном.

Из-за продолжающихся наводнений в Таиланде погибли 40 человек, сообщил представитель правительства Эккапоб Пианписес.

Уголовное дело в отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы было истребовано в центральный аппарат СКР, сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

Sotheby's выставит на торги коллекцию из 12 картин с редкими работами ван Гога и Сезанна. Предварительная оценка стоимости всего собрания — $450 млн.

В ООН подтвердили готовность стать посредником в переговорах России и Украины.

В Санкт-Петербурге отменили коронавирусные ограничения.