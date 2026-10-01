Sotheby's выставит на торги коллекцию с редкими работами ван Гога и Сезанна

Аукционный дом Sotheby's выставит на торги 12 картин художников-импрессионистов и модернистов XIX-XX веков. Работы хранились в собрании аргентинского коллекционера Нелли Арриеты де Блакье, скончавшейся в 2020 году.

Предварительная оценка стоимости всех картин — $450 млн. Часть работ отправится в мировое турне по галереям перед аукционом, который пройдет в Нью-Йорке 18 ноября.

Собрание шедевров включает в себя работы Поля Сезанна, Клода Моне, Поля Гогена, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Альфреда Сислея, Андре Дерена, Анри де Тулуз-Лотрека и Мориса де Вламинка.

На торгах будут представлены «Цветущие каштаны» Винсента ван Гога, которые он написал за несколько недель до смерти. За нее аукционный дом рассчитывает получить около $180 млн. Это одна из всего восьми картин, написанных Ван Гогом в Овере, которые до сих пор находятся в частных руках.

Также будет представлено полотно Поля Сезанна «Арлекин». Работа, которую не показывали публике с 1975 года, оценивается примерно в $120 млн.

Значительная часть картин долгое время находилась в частных руках и не выставлялась, рассказал бывший директор отдела импрессионизма и современного искусства аукционного дома Sotheby’s. «Десятилетиями коллекция Блакье-Арриета была легендой: о ней шептались, ее скрывали от публики, и в арт-мире она обрела почти мифический статус»,— сообщил он (цитата по The Guardian). Председатель совета директоров Sotheby’s в Европе заявила, что это «одна из самых ценных коллекций, когда-либо выставлявшихся на аукцион».