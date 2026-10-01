Дело Лиды Мониавы передали в центральный аппарат СКР
Адвокат сообщил об истребовании дела Лиды Мониавы в аппарат СКР
Уголовное дело в отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы было истребовано в центральный аппарат СКР. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.
Изначально, по словам защитника, дело вчера должно было быть передано в суд. «Об основаниях и последствиях такого решения мы можем только догадываться»,— написал господин Бирюков в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Госпожу Мониаве обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом для преследования, как уточнял «Ъ» господин Бирюков, стал ее пост, опубликованный в феврале 2023 года. В сентябре суд не отправил основательницу «Дома с маяком» в СИЗО и ограничился запретом определенных действий. Позже Лида Мониава объявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком».
Истребование дела центральным аппаратом Следственного комитета России (СКР) переводит его рассмотрение на уровень руководства ведомства. В делах 2021 года такой шаг применялся после жалоб на отсутствие движения, несогласия с версией следствия или противоречий в экспертизах; отдельно проверялись действия местных следователей и надзирающих органов.
Практическое следствие такой передачи — расследование может быть расширено перед дальнейшим процессуальным решением. В аналогичных случаях СКР назначал дополнительные экспертизы, проверял круг общения погибшей, устанавливал причастных и возможные другие эпизоды, а также проводил служебные проверки в отношении сотрудников региональных управлений.