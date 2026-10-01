Дело Лиды Мониавы передали в центральный аппарат СКР

Уголовное дело в отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы было истребовано в центральный аппарат СКР. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

Изначально, по словам защитника, дело вчера должно было быть передано в суд. «Об основаниях и последствиях такого решения мы можем только догадываться»,— написал господин Бирюков в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Госпожу Мониаве обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом для преследования, как уточнял «Ъ» господин Бирюков, стал ее пост, опубликованный в феврале 2023 года. В сентябре суд не отправил основательницу «Дома с маяком» в СИЗО и ограничился запретом определенных действий. Позже Лида Мониава объявила об уходе с поста директора хосписа «Дом с маяком».