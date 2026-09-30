В ООН подтвердили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
ООН готова выступить посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик.
«ООН всегда готова выступить посредником или сыграть роль моста между двумя сторонами конфликта, если этого хотят обе стороны»,— сказал господин Дюжаррик в комментарии «РИА Новости». Такой подход он назвал стандартной позицией организации.
Вскоре после визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в начале сентября в ООН говорили, что организация поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование конфликта России и Украины. В российском МИД заявляли, что не считают Антониу Гуттериша серьезным посредником.
Практическая роль ООН в таком формате — не самостоятельное ведение переговоров, а создание площадки для прямого контакта сторон и помощь в их организации. В сентябре 2026 года Антониу Гутерриш поддержал проведение трехсторонней встречи России, США и Украины в период недели высокого уровня Генассамблеи. В мае 2022 года организация также поддерживала через контакты с властями Турции подготовку российско-украинских переговоров.
Реализуемость посредничества зависит от согласия обеих сторон и от того, будет ли им приемлем подход ООН. Российский дипломат в сентябре 2026 года связал возможность задействовать потенциал организации после конфликта с пересмотром ее практики при новом руководителе.