В ООН подтвердили готовность стать посредником в переговорах России и Украины

ООН готова выступить посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Антониу Гуттериша Стефан Дюжаррик.

«ООН всегда готова выступить посредником или сыграть роль моста между двумя сторонами конфликта, если этого хотят обе стороны»,— сказал господин Дюжаррик в комментарии «РИА Новости». Такой подход он назвал стандартной позицией организации.

Вскоре после визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в начале сентября в ООН говорили, что организация поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование конфликта России и Украины. В российском МИД заявляли, что не считают Антониу Гуттериша серьезным посредником.