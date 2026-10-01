В Санкт-Петербурге отменили коронавирусные ограничения

С 1 октября вступило в силу решение правительства Санкт-Петербурга о снятии ковидных ограничений, которые действовали в городе с марта 2020 года. Меры отменили на основании предписания главного санитарного врача по городу и Ленинградской области Наталии Башкетовой. О готовящейся отмене ограничений администрация города заявляла еще 26 сентября.

Отмененное постановление №121 запрещало проводить публичные мероприятия численностью более 300 человек без согласования с властями. Документ содержал и некоторые другие запреты, а также рекомендацию пожилым петербуржцам использовать средства индивидуальной защиты.

Хотя на общероссийском уровне Роспотребнадзор снял основные санитарные фильтры еще 1 июля 2022 года, региональные нормы продолжали действовать. В декабре 2025 года губернатор Александр Беглов продлил действие постановления до конца 2026 года. Тогда он объяснял это отсутствием предписания от санитарного ведомства.