В Санкт-Петербурге отменили коронавирусные ограничения
С 1 октября вступило в силу решение правительства Санкт-Петербурга о снятии ковидных ограничений, которые действовали в городе с марта 2020 года. Меры отменили на основании предписания главного санитарного врача по городу и Ленинградской области Наталии Башкетовой. О готовящейся отмене ограничений администрация города заявляла еще 26 сентября.
Отмененное постановление №121 запрещало проводить публичные мероприятия численностью более 300 человек без согласования с властями. Документ содержал и некоторые другие запреты, а также рекомендацию пожилым петербуржцам использовать средства индивидуальной защиты.
Хотя на общероссийском уровне Роспотребнадзор снял основные санитарные фильтры еще 1 июля 2022 года, региональные нормы продолжали действовать. В декабре 2025 года губернатор Александр Беглов продлил действие постановления до конца 2026 года. Тогда он объяснял это отсутствием предписания от санитарного ведомства.
У петербургского режима был собственный механизм продления: городское постановление обновляли с учетом эпидемиологической ситуации, а сроки ранее не отмененных мер продлевали на основании предписаний главного санитарного врача. Поэтому отмена федеральных санитарных мер сама по себе не прекращала действие регионального документа — для этого требовалось отдельное решение города после соответствующего санитарного предписания.
К маю 2022 года режим уже смягчили: обязательное ношение масок заменили рекомендацией, а ограничение числа посетителей массовых мероприятий отменили. При этом оставшиеся нормы продолжали продлевать, в том числе до августа 2023 года, поэтому нынешняя отмена прекращает действие специального городского порядка для организаторов мероприятий и других адресатов сохранившихся требований.