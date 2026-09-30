Птицефабрику в Белокалитвинске не смогли продать на торгах за 671,5 млн рублей

Торги по продаже имущества АО «Птицефабрика Белокалитвинская» за 671,5 млн рублей были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Имущество обанкротившегося предприятия было выставлено на повторный открытый аукцион с начальной ценой 671,5 млн рублей в августе 2026 года.

Предыдущие торги, проходившие в июле с начальной ценой 746 млн рублей, также были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В состав лота №1 включено все движимое и недвижимое имущество птицефабрики: здания и сооружения, машины и оборудование, прицепы, автомобили, специализированная техника, земельные участки и прочее. Часть активов находится в залоге у ПАО «Сбербанк», на часть наложены аресты.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены, задаток — 10% от начальной цены лота. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Заявки на участие принимаются с 26 августа по 30 сентября 2026 года.

Финансовое положение АО «Птицефабрика Белокалитвинская», зарегистрированного в 1996 году и специализирующегося на производстве яиц, характеризуется как критическое. По данным отчетности за 2025 год, выручка предприятия выросла на 5,2% и составила 649,8 млн руб., однако чистый убыток достиг 481,9 млн руб., что в восемь раз превышает показатель предыдущего года. Рентабельность деятельности отрицательная, бизнес работает в убыток.

Согласно материалам дела о банкротстве № А53-49006/2025, стоимость имущества, не находящегося в залоге, составляет около 82 млн руб. Основная часть долга предприятия (99 млн руб.) сложилась перед ООО «Райффайзен Агро». Среди других кредиторов — ООО «Югпромстрой» (866 тыс. руб.), ООО «Ростовский бройлер» (2,6 млн руб.), ООО «Мегатрейд холдинг» (1,2 млн руб.), ООО «Южно-региональный регистратор» (146 тыс. руб.), ООО «Талан» (1,2 млн руб.) и Максим Кулешов (79,3 млн руб.).

Арбитражный суд Ростовской области в марте 2026 года признал АО «Птицефабрика Белокалитвинская» (п. Сосны) несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим назначен Кирилл Коваленко.

Тат Гаспарян