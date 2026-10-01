Доходному дому Аджемова в Ростове не присвоят статус памятника архитектуры

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области отказал в присвоении статуса памятника архитектуры доходному дому ростовского купца, винодела и виноторговца Николая Никитича Аджемова, расположенному по адресу ул. Серафимовича, 107/35 в Ростове-на-Дону. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Согласно документу, объект не обладает достаточной историко-архитектурной ценностью для включения в государственный реестр объектов культурного наследия. Здание не только не было включено в реестр, но и исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия.

Здание построено в 1910 году по заказу Н. Н. Аджемова. В архитектурном плане дом относится к эклектике с элементами модерна, в оформлении фасада использован штукатурный и лепной декор, характерный для классицизма. На первом этаже располагались торговые помещения, на втором — наемные квартиры. После национализации в 1917 году в здании на первом этаже с 1950-х годов работало популярное кафе (изначально «Кавказ», в 1990-е годы — «Надежда»). К 2010 году здание полностью разрушилось. Через несколько лет был проведен капитальный ремонт.

Мария Хоперская