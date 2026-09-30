В Ростовской области со 2 по 26 октября прекратят курсировать три электрички

В Ростовской области со 2 по 26 октября временно отменят три электрички. Причиной стал капремонт железнодорожного пути, сообщили в пресс-службе СКЖД.

С 1 по 25 октября прекращено курсирование поезда № 6361 Лихая — Глубокая (отправление со станции Лихая в 20:23). Со 2 по 26 октября приостановлено движение еще трех электричек: № 6354 Глубокая — Лихая (отправление в 06:04), № 6366 Лихая — Новомихайловская (отправление в 07:23) и № 6367 Новомихайловская — Лихая (отправление в 08:19).

Кроме того, изменения графика затронули и другие пригородные поезда, курсирующие в границах Ростовской области и Краснодарского края.

Мария Хоперская