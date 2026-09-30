Власти Ставрополья утвердили подорожание газа на 1 рубль за кубометр с 1 октября

С 1 октября 2026 года розничная цена природного газа для населения Ставропольского края вырастет с 8,83 до 9,90 руб. за куб. м. В Лермонтове тариф увеличится с 7,52 до 8,10 руб. за куб. м. Об этом говорится в постановлении Региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 29 сентября №54/1, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Таким образом, для большинства жителей края газ подорожает на 1,07 руб. за куб. м, или примерно на 12,1%. В Лермонтове рост составит 0,58 руб., или около 7,7%. Новые цены установлены для газа, реализуемого ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» населению края.

Новый тариф применяется при расчетах по показаниям приборов учета и по нормативам потребления коммунальной услуги по газоснабжению с 1 октября 2026 года. Исключение составляют нормативы потребления газа для отопления жилых помещений, бань, теплиц, гаражей и использования индивидуальных газовых приборов: для них новые цены начнут применяться с 1 ноября 2026 года.

Для отопления и выработки электроэнергии газ также подорожает. В основной части края цена увеличится с 8700 до 9570 руб. за 1 тыс. куб. м, то есть на 870 руб., или на 10%. В Лермонтове тариф вырастет с 7520 до 8100 руб., на 580 руб., или примерно на 7,7%.

Единая цена 9,90 руб. за куб. м распространяется на несколько направлений использования газа: приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии других направлений использования газа; нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения; а также приготовление пищи и нагрев воды одновременно с использованием газовой плиты и водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения. В Лермонтове по этим позициям установлен тариф 8,10 руб. за куб. м.

Для отопления и отопления с одновременным использованием газа на другие нужды цена установлена на уровне 9570 руб. за 1 тыс. куб. м по Ставропольскому краю и 8100 руб. в Лермонтове. Такие же ставки предусмотрены для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и другого оборудования, находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.

При установлении тарифов региональная тарифная комиссия отдельно определила, кого относит к категории «население». В нее входят физические лица — собственники и наниматели жилья, а также исполнители коммунальных услуг, наймодатели жилых помещений, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества и религиозные организации, приобретающие газ для указанных в постановлении бытовых нужд.

Новые цены установлены постановлением РТК Ставропольского края от 29 сентября 2026 года №54/1. Одновременно комиссия признала утратившим силу с соответствующей даты предыдущее постановление от 26 декабря 2025 года №72/4, которым были установлены действовавшие с 1 января 2026 года цены — 8,83 руб. за куб. м для населения края и 7,52 руб. в Лермонтове, а также 8700 и 7520 руб. за 1 тыс. куб. м для отопления и выработки электроэнергии соответственно.

В предыдущем постановлении комиссия указывала, что цены с 1 января 2026 года устанавливались в связи с изменениями в части 3 статьи 164 Налогового кодекса РФ, вступившими в силу с начала 2026 года. Новое постановление также предусматривает цены с учетом налога на добавленную стоимость.

Постановление №54/1 вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Валерий Климов