На Дону утвердили порядок проверок торговцев табаком

В Ростовской области утвердили порядок проверки предпринимателей и организаций, претендующих на лицензии на розничную и развозную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией. Об этом говорится в постановлении департамента потребительского рынка Ростовской области от 29 сентября №12, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

После регистрации заявления лицензирующий орган не позднее чем через пять рабочих дней проверяет документы. Затем проводится оценка соответствия требованиям — без выезда либо с выездом на торговый объект. Общий срок рассмотрения заявления на выдачу лицензии составляет 10 рабочих дней.

При проверке без выезда департамент использует сведения из заявления и документов, а также данные государственных и региональных информационных систем. Выездная оценка также занимает не более двух рабочих дней, а заявителя должны уведомить о ней не позднее чем за 24 часа. Проверяющие могут осматривать помещения, оборудование и другие объекты, связанные с торговлей, и изучать документы.

При выявлении нарушений предпринимателю направляется уведомление об их устранении. На это отводится 20 дней. Невыполнение требований в установленный срок становится основанием для отказа в выдаче лицензии. Среди других оснований отказа — несоответствие обязательным требованиям, недостоверные сведения, отсутствие регистрации в системе мониторинга, расхождение фактического адреса торгового объекта с указанным в заявлении и наличие ряда нарушений в сфере оборота табачной продукции.

Отдельно в регламенте указано, что уведомление об устранении нарушений может быть направлено при наличии на первое число месяца подачи заявления задолженности по единому налоговому счету более 3 тыс. рублей. Также основанием для отказа является неуплаченный административный штраф за правонарушения в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

За лицензию на розничную или развозную торговлю табаком и никотинсодержащей продукцией установлена госпошлина 20 тыс. рублей за каждый год действия лицензии. За отдельные изменения в реестре лицензий предусмотрена плата в размере 3,5 тыс. или 20 тыс. рублей.

Документы предполагается подавать преимущественно в электронной форме через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и систему мониторинга. Регламент вводится поэтапно — отдельные положения начинают действовать с 1 октября 2026 года, 1 сентября 2027 года, 1 марта 2028 года и 1 сентября 2029 года.

Валерий Климов