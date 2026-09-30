На дагестанском побережье Каспия ожидается понижение уровня воды

На побережье Каспийского моря в районе Махачкалы и Каспийска 30 сентября, а также 1 и 2 октября ожидается понижение уровня воды ниже опасной отметки. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с нарушением судоходства, ухудшением экологической системы, активизацией береговых процессов и эрозией.

Среди основных рисков при низком уровне воды в море — проблемы с навигацией: суда могут сесть на мель, особенно в мелководных районах, у причалов и в узких проливах. Это приводит к задержкам рейсов, необходимости снижения загрузки судов для уменьшения осадка, а в некоторых случаях — к невозможности швартовки.

Мария Хоперская