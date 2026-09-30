Во всей районах Дона приступили к севу озимых

К севу озимых под урожай следующего года приступили во всех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Уже засеяно более 900 тыс. га. Ежедневный темп составляет порядка 60 тыс. га, что выше прошлогодних показателей.

Параллельно продолжается уборка урожая, в том числе поздних зерновых и риса. Собрано более 1 млн т масличных культур, основная из которых — подсолнечник.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», сельхозтоваропроизводители и организации АПК Ростовской области уже получили 2 млрд руб. субсидий. Сейчас идет проверка документов по второму траншу зерновой субсидии, на который предусмотрено 600 млн руб. В работе находятся 234 заявки, из которых половина готова к финансированию на общую сумму почти 290 млн руб. Средства получателям планируется перечислить не позднее 25 октября.

С 1 октября открывается отбор на второй транш субсидии по страхованию в области растениеводства. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено свыше 95 млн руб. — соответствующее распоряжение подписано председателем Правительства РФ накануне. С учетом софинансирования из областного бюджета объем средств для сельхозтоваропроизводителей составит 116 млн руб.

Мария Хоперская