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В Кабардино-Балкарии матерям-героиням предоставят бесплатные земельные участки

Парламент Кабардино-Балкарской Республики расширил перечень льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков. Соответствующее решение распространяется на женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Согласно принятому законопроекту, указанным лицам предоставляется право на получение в собственность бесплатно земельных участков из государственного и муниципального фонда под индивидуальное жилищное строительство.

В качестве альтернативы законом предусмотрена денежная компенсация.

Мария Хоперская

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