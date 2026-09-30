Ростовская область завершит оценку готовности энергосистемы к зиме до 1 ноября

Итоговую оценку готовности энергосистемы Ростовской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов планируется завершить до 1 ноября. При этом большинство объектов электроэнергетики региона уже демонстрируют высокий уровень готовности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По большинству предприятий сетевого комплекса мероприятия по подготовке к зиме выполнены в полном объеме. На заседании штаба по безопасности электроснабжения также рассмотрели готовность генерирующего и сетевого оборудования, проведение аварийных учений и формирование запасов топлива.

По поручению министра промышленности и энергетики области Андрея Савельева будут проведены внеплановые проверки наличия и условий хранения аварийного запаса топлива.

Наталья Белоштейн