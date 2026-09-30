В Ростовской области число тендеров на быстровозводимые укрытия выросло на 69%

Количество коммерческих тендеров на модульные быстровозводимые и мобильные защитные укрытия в Ростовской области за первые восемь месяцев 2026 года выросло на 69% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом «Ведомости Юг» сообщили аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

По данным аналитиков, это связано с изменениями в порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны в России, после которых предприятия стали активнее закупать соответствующие конструкции.

Рост интереса обусловлен в первую очередь нормативными изменениями в сфере гражданской обороны. Помимо закупок новых укрытий, в донском регионе в три раза увеличился спрос на ремонт существующих защитных сооружений. Наиболее активно торги на защитные сооружения проводят нефтегазовые и энергетические предприятия.

Мария Хоперская