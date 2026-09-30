С 8 октября на Дону при ракетной и беспилотной опасности будут включать сирену

С 8 октября по всей Ростовской области при угрозе ракетной или беспилотной опасности будут включаться сирены и сиренно-речевые установки. Соответствующий порядок оповещения населения утвержден в регионе. Ранее сообщалось, что включение сирен с передачей экстренной информации при объявлении ракетной опасности планировалось только в Батайске.

При получении достоверной информации об угрозе либо ее отмене по решению руководства области будет задействована централизованная система оповещения. Сначала прозвучит сигнал «Внимание всем!», после чего последует речевое сообщение об угрозе. Сирена будет звучать 2 минуты 45 секунд.

После сигнала жителям рекомендуется проследовать в ближайшее укрытие — заглубленное помещение, подземный переход, паркинг или подвал частного дома. Если сигнал застал человека в здании, необходимо отойти от окон и спуститься в заглублённое помещение; при его отсутствии — находиться на нижних этажах или в средней части здания у несущих стен. Пользоваться лифтом запрещено.

Мария Хоперская