В Крыму под урожай 2027 года озимыми засеят 502 тысячи гектаров

Крымские аграрии приступили к севу озимых культур под урожай 2027 года. В общей сложности планируется засеять 502,1 тыс. га, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Основную часть посевов составит озимая пшеница — 326,3 тыс. га. Из них 900 га отведено под твердые сорта. Ячменем планируется занять 172,1 тыс. га, кориандром — 15,6 тыс. га, рапсом — 13,1 тыс. га, рожью — 3,6 тыс. га.

В республике также готовят сельхозпредприятия к проведению посевной кампании и обеспечивают их необходимыми ресурсами. По данным властей, имеющийся парк специализированной техники позволяет выполнить весь комплекс сельскохозяйственных работ.

Наталья Белоштейн