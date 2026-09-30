На Ставрополье экс-чиновника Минстроя осудили на 7,5 лет за взятки

В Ессентуках суд приговорил бывшего старшего инспектора краевого Минстроя и экс-замминистра — начальника инспекции к 7,5 и 8,5 года лишения свободы за получение взяток. Кроме того, с осужденных взыскали в доход государства более 1 млн руб., сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Суд установил, что чиновники получили от руководителей строительных организаций 900 тыс. руб. за беспрепятственное проведение итоговых проверок и оформление заключений о соответствии построенных в Ессентуках многоквартирных домов проектной документации. Деньги передавались инспектору, который распределял их между соучастниками.

Осужденным также на пять лет запретили занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Кроме того, суд конфисковал 115 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн