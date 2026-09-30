Дончане с начала года взяли кредитов на 225 млн рублей

Ростовская область заняла восьмое место среди российских регионов по кредитной активности — в августе 2026 года жители региона оформили более 127 тыс. кредитов на сумму 30,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным бюро, в июле дончане оформили 115,9 тыс. кредитов на 29,3 млрд руб. Количество выдач за месяц выросло на 10%, а объем — на 3%. Показатель кредитной активности составил 7,22 кредита на 100 жителей. Всего за восемь месяцев 2026 года в регионе выдано 863 тыс. кредитов на более чем 225 млрд руб.

В целом в августе 2026 года россияне оформили рекордное за последние два года количество розничных кредитов — 4,36 млн, что на 7% больше, чем в июле, когда было выдано 4,07 млн кредитов, и на 23% больше по сравнению с августом 2025 года, когда банки зафиксировали 3,53 млн выдач. Объем розничного кредитования в августе вырос на 6% — до 1,26 трлн руб. против 1,20 трлн руб. в июле. В годовом выражении прирост составил 12%: в августе 2025 года банки выдали кредитов на 1,13 трлн руб.

Всего за восемь месяцев 2026 года россияне оформили 30,12 млн розничных кредитов на общую сумму 8,90 трлн руб. Среднемесячный объем выдач составил 1,11 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач увеличилось на 28%, объем — на 36%.

Константин Соловьев