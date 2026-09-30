В Неклиновском районе прокладывают более 14 км водопровода

В Приморском сельском поселении продолжается строительство водопроводных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко в своих соцсетях.

Подрядчикам предстоит проложить более 14 км новых трубопроводов, возвести насосную станцию и котельную, а также комплекс очистных сооружений, рассчитанный на переработку до 2 тыс. куб. м воды в сутки.

Сейчас на объекте завершена рекультивация земель, подготовлены траншеи и выполнена гидроизоляция конструкций.

Константин Соловьев